Les claviers papillon, c'est fini ! Apple remise la technologie qui a fait tant de déçus

Le papillon cède sa place aux ciseaux chez Apple ?

Pour les « Air », comme pour les « Pro »

Source : 9to5Mac

En 2015, avec sa nouvelle gammeinaugurait son nouveau design «», en référence au mécanisme présent sous les touches du clavier.À tel point que selon certains analystes,aurait décidé deavec la prochaine génération de. Il s'agira d'une nouvelle version du mécanisme, a priori plus fiable et plus agréable à l'utilisation.Notons que si les MacBook Air devraient en être équipés très bientôt, lesdisposeront eux aussi à nouveau d'un mécanisme de type «», à compter de 2020. L'occasion de rappeler qu'Apple propose un programme complet de réparation de clavier pour MacBook, MacBook Air et MacBook Pro.