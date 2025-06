Sur le plan esthétique, ce que l'on remarque, c'est que le logo XPS a été remplacé par le sigle Dell sur le capot des deux appareils (déclinés en argent et en gris anthracite). Les deux modèles semblent également un peu plus épais que les XPS d'ancienne génération, mais sont aussi légèrement plus grands que les modèles qu'ils viennent remplacer. Le Dell Premium 14 pèse enfin jusqu'à 1,72 kg, contre 2,11 kg pour le Dell Premium 16, ce qui reste raisonnable pour un modèle de 16 pouces.

À défaut d'annoncer pour l'instant les prix français de ces deux nouveaux modèles, Dell nous parle d'une commercialisation dans le courant de l'été. Aux États-Unis, le Dell Premium 14 est en tout cas annoncé à partir de 1 649,99 dollars, contre 2 699,99 dollars en prix de départ pour le Dell Premium 16.