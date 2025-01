Certifiés VESA DisplayHDR 600, ces deux nouveaux moniteurs UltraSharp mettent l'accent sur le confort visuel, Dell appuie par ailleurs sur le fait qu'ils sont les premiers écrans 4K à recevoir la certification la plus haute sur ce critère, à savoir 5 étoiles TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0. On apprend ainsi que, outre le taux de rafraichissement de 120 Hz, ces écrans disposent d'une faible réflectance, émettent 30 % de lumière bleue de moins par rapport à d'autres marques, et disposent d'un capteur de luminosité ambiante qui ajuste luminosité et température de couleurs en fonction de l'environnement.