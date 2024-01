CES 2024 : l’UltraSharp 5K Ultrawide de Dell fait son retour en force

Dell renouvelle sa gamme en commençant par deux moniteurs principalement dédiés à la productivité et à la création de contenus. D’abord, l’UltraSharp 40 Curved Thunderbolt Hub Monitor (U4025QW), c’est son petit nom, vient succéder au U4021QW lancé en 2021.



Clairement orienté à destination des utilisateurs Apple, ce modèle propose un format plus grand et plus large à ce que propose le catalogue de la marque à la pomme. Il se distingue par sa dalle IPS Black (comme celle du Dell UltraSharp U2723QE) de 40 pouces, légèrement incurvée, pour une définition 5K Ultrawide, soit 5 120 x 2 160 pixels au format 21:9. L’écran offrirait un refresh rate de 120 Hz, un contraste natif de 2000:1, une couverture colorimétrique étendue (99 % du DCI-P3), ainsi qu’une certification VESA DisplayHDR 600.