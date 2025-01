« Optiplex?! What the hell is that anyway? » déclarait un porte-parole de Dell lors d'une présentation en ligne tenue mi-décembre. En ce CES 2025, Dell annonce un rebranding plutôt ambitieux de son offre en matière de PC, principalement ceux destinés aux professionnels et au monde de l'entreprise, cœur de métier du constructeur texan. À la place des actuelles lignées Inspiron, Latitude et Optiplex, la firme misera à l'avenir sur des modèles sobrement intitulés « Dell ».

Dans le cas des PC portables, premiers concernés par cette évolution, la marque articulera son nouveau lineup autour de trois grandes gammes : Dell, Dell Pro et Dell Pro Max, respectivement destinés aux usages quotidiens, à la productivité et aux performances. Chacune de ces trois gammes proposera en outre trois niveaux de configuration : Base, Plus et Premium.

On apprend enfin que les gammes Dell et Dell Pro se déclineront en versions « classiques » et « 2-en-1 », avec écran tactile, pour une utilisation au format tablette.