Ce que l'on retient surtout de ce leak, c'est la présence de mémoire vive sous le standard CAMM2 (pour Compression Attached Memory Module). Ce type de mémoire vive devrait remplacer peu à peu les actuelles barrettes SO-DIMM, traditionnellement installées à bord des PC portables gaming et créatifs. À ce stade, il est toutefois peu courant sur le marché, mais l'on s'attend à voir plus de machines à en être équipées au cours des prochaines années.

Les deux modèles de Dell divulgués sur Weibo sont donc parmi les premiers à en profiter. Et à en profiter en grande quantité, puisque Dell miserait ici sur un maximum de 256 Go de RAM.

Pour rappel, la mémoire vive au format CAMM2 devrait offrir de meilleures performances grâce à de plus hautes fréquences. On y trouve aussi des modules plus denses que sur les barrettes SO-DIMM, pour permettre l'inclusion de plus grandes quantités de RAM. La CAMM2 a enfin l'avantage de ne pas dépendre d'un format propriétaire, ce qui lui confère un intérêt tout particulier.

Quoi qu'il en soit, les Dell Pro Max 16 et Dell 18 Plus devraient pour le reste compter sur un système de dissipation à trois ventilateurs, sur trois à quatre emplacements pour SSD M2 ainsi que sur des connectiques Thunderbolt 5 flambant neuves.