NVIDIA lance la RTX 5000 : pas de panique, c'est "juste" un modèle pro

Une petite sœur qui a le bon goût d'être bien plus abordable : il est question de 4 000 dollars quand la RTX 6000 flirte avec les 7 000 dollars. Reste que les RTX 4000 et RTX 4500 seront encore moins chères. Forcément. La seconde est un autre modèle intermédiaire avec 7 680 cœurs CUDA et 24 Go de G6 ECC en 192-bit pour une bande passante de 432 Go/s, à 2 250 dollars.

Enfin, la RTX 4000 ne devrait être facturée « que » 1 250 dollars. Son GPU a le droit à 6 144 cœurs CUDA et à 20 Go de VRAM en G6 ECC à 18 Gbps sur bus 160-bit pour une bande passante de 360 Go/s. Cette carte existe en version compacte (SFF) avec des fréquences moindres, une bande passante plus faible (320 Go/s) et un TDP à la baisse (70 contre 130 watts).