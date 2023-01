CAMM : vers un nouveau standard de RAM pour les ordinateurs portables ?

Au cours des années 90, nous sommes passés de la SIMM à la DIMM afin de rendre les barrettes de mémoire vive plus pratiques et plus performantes. Peu de temps après la sortie des DIMM, le monde du portable a connu sa propre révolution avec l'arrivée de la SO-DIMM.

Son nom, pour « small outline DIMM », illustre parfaitement l'objectif de ce format qui vise à rendre la DIMM plus compacte pour mieux l'intégrer aux ordinateurs portables. Parallèlement à la DIMM, la SO-DIMM a depuis connu de nombreuses évolutions.

Pourtant, ce n'est pas suffisant pour Dell. Dès le mois d'avril 2022, le constructeur s'est mis en tête de remplacer la SO-DIMM par son format CAMM, pour « compression attached memory module ». Déjà utilisé dans plusieurs de ses machines, le format CAMM doit permettre de dépasser des limites techniques que Dell explique par la vieillesse du format. À PC World, Tom Schnell, ingénieur chez Dell, explique que la DDR5-6400 constitue une sorte de limite pour la SO-DIMM.