La DDR5 se précise, avec une bande passante doublée et un lancement dès l'année prochaine

Autre nouveauté notable de la DDR5 : son système de gestion de l'énergie a été intégralement modifié pour permettre une meilleure efficacité énergétique. Dans cette perspective, la gestion des tensions sera assurée par chaque barrette de DDR5 et non plus par la carte mère. En revanche, rien ne bouge en termes de connectique, on retrouve toujours 288 broches. Le détrompeur (qui force l'utilisateur à connecter les barrettes dans le bon sens sur la carte mère) est pour sa part différent.

Actuellement en cours de préparation chez les principaux acteurs du marché, les premières barrettes de DDR5 arriveront dès 2021 chez Micron, Samsung ou encore SK Hynix. La balle sera alors dans le camp des fabricants de processeurs.

Du côté d'AMD, la DDR5 devrait être adoptée avec l’architecture Zen 4 et au travers de la potentielle plateforme AM5, attendue l'année prochaine. Chez Intel, il faudrait compter sur le socket LGA 1700 et sur les architectures Alder Lake-S (pour PC de bureau) et Sapphire Rapids (pour serveurs), toutes deux attendues, là aussi, pour 2021.