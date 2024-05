Samsung et SK Hynix mettent un terme à leur production de DDR3 : la HBM en ligne de mire ?

Loisir pourtant exigeant, le jeu vidéo sur PC ne nécessite pour l’heure pas d’avoir plus de 32 Go et encore, la plupart des jeux recommandent « seulement » 16 Go. Pour autant, il y a des utilisateurs pour avoir besoin d’augmenter la mémoire vive de leur machine. Les Trident Z5 sont à n’en pas douter d’excellentes candidates pour qui souhaite virtualiser en masse et confortablement.

Les deux barrettes de 32 Go chacune sont parfaitement finie, dotées d’un dissipateur bien conçu et capables des meilleures performances. Même la latence, point faible de la DDR5, est ici relativement basse. Vous vous en doutez, il ne se trouve qu’un seul obstacle devant notre recommandation : le tarif élevé que nous demande G.Skill pour ses produits. Un tarif qui en fera réfléchir plus d’un.