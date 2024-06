L'inflation se confirme : les prix de la DRAM ne cessent d'augmenter

Vous l'aurez peut-être remarqué, les prix de la mémoire vive ont tendance à jouer les montagnes russes… sans mauvais jeu de mots avec la guerre en Ukraine qui a bousculé les certitudes sur ce marché.

Quelques semaines après l'attaque de l'Ukraine par les forces russes, nous avons effectivement pu assister à une baisse notable des prix des barrettes de mémoire vive en particulier, mais aussi de la DRAM dans son ensemble. Cette tendance s'est confirmée au cours du premier semestre 2023, mais a été stoppée net en septembre dernier. Depuis, les prix sont remontés, pour retrouver des niveaux d'avant la guerre.

Les analystes de TrendForce ont suivi de près cette hausse, qui ne se limite pas à la mémoire DDR5, comme certains le pensaient de prime abord. Non, DDR3 et DDR4 sont également touchées, alors que les producteurs sont en pleine restructuration. N'ayez crainte, pour les Samsung, les Micron et autres SK Hynix, tout va pour le mieux. La demande de DRAM est au plus haut, et les bénéfices de ces géants du secteur également.