Attention, la hausse des prix sur la DDR et les SSD se confirme pour le premier semestre 2024

De fait, des tensions auraient déjà été ressenties sur les approvisionnements et plusieurs observateurs penchent vers une « forte » augmentation des tarifs au cours du premier trimestre de l'année 2024. Selon les régions et selon les revendeurs, les hausses de prix commencent déjà à se manifester dans le commerce de détail.

Parmi les produits ainsi observés de manière directe, on peut citer les SSD de chez Samsung (990 Pro), Corsair (MP600 Pro) et Team Group (MP44) ainsi que, plus généralement, les SSD de 2 ou 4 To de capacité. Il y a quelques mois, TrendForce avait déjà évoqué la probabilité de voir la NAND augmenter « nettement » au cours du premier semestre 2024 et on table maintenant sur 15 à 20 % sur les trois premiers mois de l'année.