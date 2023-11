L'augmentation de la NAND chez Samsung et les autres aura des répercussions sur le prix des SSD

Dans le cas de la mémoire NAND, la chose est encore un peu plus subtile dans la mesure où les investissements pour renforcer les lignes de production et affiner encore et toujours les processus de fabrication sont colossaux. De fait, les principales productions n'ont aucun scrupule à augmenter leurs tarifs puisque les bénéfices supplémentaires engrangés vont au financement de l'appareil productif.

Jusqu'à présent, les analystes s'accordaient sur une augmentation attendue chez Samsung d'environ 10 % sur le prix de la NAND. En réalité, si l'on en croit les sources de Wccftech, il serait aujourd'hui plutôt question de progresser d'environ 20 %.