Samsung va augmenter le prix de ses puces et mécaniquement, de vos appareils électroniques

D'après les informations de The Elec, la hausse de tarif sera effective dès le deuxième semestre 2021, et serait conséquente : on parle de 15 à 20% d'augmentation en moyenne. Le montant exact dépend de plusieurs critères, dont les volumes de commande, le type de composants et la durée du contrat.

Bon nombre de clients du géant sud-coréen auraient déjà donné leur accord et signé les contrats correspondants pour ces nouveaux prix. Ils n'ont sans doute pas eu le choix étant donné la situation de crise que traverse le secteur, en pénurie depuis 18 mois maintenant.

Précisons que cette augmentation concerne également les stocks qui avaient déjà été commandés, et pas seulement les nouvelles commandes.