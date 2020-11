Samsung lance sa production de nœuds en 5nm, bientôt dans vos smartphones

La gravure 5 nm LPE (Low Power Early) de Samsung arrive après le procédé 7 nm LPP (Low Power Performance) que le groupe exploite, notamment pour ses SoC Exynos, depuis plus d'un an. Son concurrent TSMC peut pour sa part compter sur son protocole de gravure en 5 nm depuis déjà plusieurs mois. Le fondeur taïwanais a d'ailleurs déjà livré ses premières puces gravées en 5 nm il y a quelques semaines, par exemple sur les iPhone 12 et iPhone 12 Pro qui en profitent pour leurs processeurs A14 Bionic.

L'entrée de Samsung dans la course au 5 nm devrait lui permettre d'honorer certains contrats qu'elle avait notamment signés avec Qualcomm, alors que le fabricant américain de SoC mobiles avait menacé de repasser chez TSMC pour ses prochains Snapdragon si le fondeur coréen ne s'activait pas en matière de rendements sur le 5 nm.

On sait désormais que Samsung devrait être le seul fabricant de processeurs Snapdragon 875 5G pour le compte de Qualcomm.