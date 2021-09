Samsung officialise son capteur photo de 200 mégapixels, et en annonce un autre de 50 mégapixels

Samsung chérit sa position de pionnier. On s’en souvient, le Sud-Coréen avait été le premier, en 2019, à inaugurer un capteur de 108 mégapixels. Une définition désormais multipliée par deux avec le modèle ISOCELL HP1.

La particularité de ce nouveau capteur est que sa très haute définition lui offre beaucoup plus de polyvalence. À en croire le communiqué, il sera capable d’adapter la résolution de sortie afin d’augmenter à la volée la taille des pixels. Par défaut, pour un cliché en 200 mégapixels, on ne pourra effectivement compter que sur des photosites de 0,64 µm — c’est très peu. En 50 mégapixels, et grâce au pixel binning (ici en deux par deux), on passera à 1,28 µm. Enfin, en 12,5 mégapixels, on obtient des pixels de 2,56 µm (quatre-par-quatre), ce qui représente un record pour un capteur destiné à trouver sa place à l’arrière d’un smartphone.