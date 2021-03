Samsung tease ses nouveaux capteurs ISOCELL 2.0, pour des couleurs plus précises

Ce qui motive Samsung dans sa démarche, c’est une reproduction plus juste des couleurs des scènes photographiées (ce qui nous amuse un peu, quand on sait que les smartphones de la marque ont une forte propension à les saturer à l’excès).

Pour ses capteurs ISOCELL 2.0, Samsung est donc partie à la chasse au métal. Un matériau qui empêchait la lumière d’atteindre certaines des parties les plus basses du capteur, et résultait en une image moins détaillée et précise que le souhaite Samsung.

Ledit métal a donc été remplacé par un autre matériau non précisé, qui permet selon la marque de « réduire la perte optique dans chaque pixel et d’améliorer fortement la sensibilité à la lumière, autorisant les smartphones à produire des images encore plus vives sans apparition de bruit ».

Samsung ajoute que sa nouvelle technologie « offre aux capteurs les outils dont ils ont besoin pour produire des photos constituées d’un plus grand nombre de pixels ». En creux, le Sud-Coréen esquisse donc ce dont on le soupçonne depuis plusieurs mois. À savoir l’apparition future de capteurs 600 mégapixels.