Samsung : vers un capteur 200 Mp à court terme, 600 Mp dans le viseur, mais pour quoi faire ?

Il y a quelques années, les constructeurs se livraient une course aux mégapixels, avant que l'argument marketing ne finisse par lasser les consommateurs et que les fabricants se tournent vers les capacités logicielles et l'intelligence artificielle pour améliorer leurs photophones.

Or voilà que l'on recommence à parler de capteurs aux spécifications techniques fantasques. Pourquoi donc ? La force de vente d'un capteur 200 Mp ou 600 Mp n'est pas à négliger, certains utilisateurs peu informés pouvant estimer que plus ce nombre est élevé, plus la qualité photo sera bonne.

En réalité, l'intérêt est limité. Un grand nombre de mégapixels permet de zoomer plus loin dans l'image sans perdre de qualité, et d'imprimer des photos en grand format. Mais il s'agit alors plus d'une affaire de professionnels et intégrer de tels capteurs dans un mobile grand public pose question.

Notons par exemple que si le S20 Ultra embarque un capteur de 108 MP, le device utilise par défaut une technique de pixel-binning pour regrouper 9 pixels en un seul et ainsi offrir des clichés de 12 Mp qui ne pèsent pas trop lourd.