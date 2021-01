Les Galaxy S21 et S21+ seraient privés de slot pour carte microSD, réservé au S21 Ultra

Un choix qui devrait faire des déçus. Comme pour le retrait du port jack 3,5 mm, Samsung était l'un des derniers constructeurs à proposer un emplacement pour carte microSD sur ses smartphones haut de gamme, même sur les modèles à 128, 256 ou 512 Go de mémoire interne. De plus en plus, les constructeurs font le choix de ne pas offrir cette possibilité pour simplifier le design des devices et pousser les consommateurs à se tourner vers les variantes des smartphones avec le plus d'espace de stockage natif, qui sont bien sûr vendues plus cher.

Parmi les autres exclusivités du S21 Ultra sur ses petits frères, l'écran du smartphone devrait être capable d'afficher à la fois une définition WQHD+ et une fréquence de rafraîchissement (qui sera adaptative) jusqu'à 120 Hz, rapporte un autre leaker bien connu, Ice Universe. Sur les S20, il faut choisir entre qualité et fluidité.