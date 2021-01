Les Galaxy S21 profiteront des mêmes appareils photo que les Galaxy S20

L’inénarrable Evan Blass partage sur son site une infographie recoupant les informations en sa possession au sujet des appareils photo des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Première chose à savoir : les deux premiers mobiles embarqueront trois capteurs distincts (et un appareil avant, évidemment). Et, dans l’attente d’en apprendre plus sur la taille effective des capteurs, tout porte pour l’instant à croire qu’il s’agira des mêmes modèles que ceux trouvés sur les Galaxy S20 et S20+.