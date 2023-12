Dépêchez-vous de monter votre nouveau PC, le prix de la mémoire vive DDR5 va flamber dans les mois à venir

Corsair Dominator Titanium DDR5-7200 CL34 (32 Go)

Disponibles en version EXPO (pour AMD) ou en XMP (pour Intel), les barrettes de RAM Corsair Dominator Titanium DDR5 sont tout simplement ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle. Les kits existent de 6 000 MT/s à 8 000 MT/s avec des variations de timings depuis le CL30 jusqu’au CL38 et toujours ces deux coloris, noir ou blanc.

Il ne sera pas difficile de déterminer votre combinaison idéale, mais sans doute plus délicat d’en obtenir le financement. Le tarif est sans doute justifié par les performances et le design de ces barrettes, mais Corsair sale bien la note. À plus de 200 euros, le kit de 2x 16 Go en 6 000 MT/s et à près de 250 euros, notre modèle de test, les Dominator Titanium ne sont pas pour M. Tout-le-Monde.