Le prix de la DDR5 est en baisse, une bonne nouvelle ?

Voilà une nouvelle qui devrait donc ravir celles et ceux souhaitant se monter une configuration nouvelle génération. Si l'on en croit les chiffres rapportés par ComputerBase, intégrer des barrettes de RAM DDR5 devrait désormais se montrer bien moins coûteux. Avec une conséquente baisse de 10 € par Go de RAM, il est ainsi possible de s'équiper, pour référence, d'un kit Kingston DDR5-4800 Hz de 32 Go non pas à environ 430 euros, mais au tarif bien plus abordable d'environ 154 euros.