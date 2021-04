Crucial est prêt à dégainer la DDR5, pour l'instant à 4800 MHz bientôt à 6400 MHz ?

Le vendeur a caché une partie des informations affichées sur les étiquettes pour empêcher Crucial de tracer les modules, explique Tom's Hardware, mais l'on découvre quand même la fréquence appliquée à ces barrettes : 4 800 MHz. Si cela peut paraître peu pour de la DDR5, ce n'est en fait qu'un début. Les modèles les plus avancés devraient en effet pouvoir monter à 6 400 MHz, certains fabricants, comme Netac Technology, spécialisé dans la mémoire NAND, estimant même pouvoir monter à 10 000 MHz.

Les barrettes dévoilées par XFastest affichent pour le reste une latence CAS (CL) de 40 et un voltage de DRAM annoncé à 1,1 V. La barrette UDIMM se limite enfin à une capacité de 8 Go (via quatre modules de 2 Go fabriqués par Micron) tandis que la variante SO-DIMM monte pour sa part à 32 Go (via 16 modules Micron de 2 Go).