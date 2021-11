Pénuries : la DDR5 aussi !

Intel Core i9-12900K

Alder Lake avait peut-être suscité trop d'espoir chez les amateurs de concurrence AMD / Intel. S'il ne laisse aucune chance au Core i9-11900K, notre Core i9-12900K est moins à la fête en applicatifs face au Ryzen 9 5950X. Son architecture hybride est néanmoins très prometteuse et il nous tarde de voir le Core i5-12600K à l'œuvre et, plus encore, les versions pour mobile.