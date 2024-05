Sur son gestionnaire de tâches, Microsoft informe plus précisément sur la vitesse de la mémoire système

Ces différents logiciels affichent les fréquences réelles de nos barrettes de mémoire et du fait même du fonctionnement de la DDR5, les chiffres ainsi avancés peut être inférieur de moitié à ceux présentés par Windows.

Forcément, quand on ne comprend pas le fonctionnement de la DDR5, on comprend encore moins cet énorme différence entre CPU-Z par exemple et le gestionnaire des tâches. Pour ne rien arranger, de nombreux fabricants de DDR5 accentuent cette confusion en parlant eux-aussi de mégahertz sur leurs fiches produits et leurs emballages.

Une situation qui devrait changer puisque Microsoft a modifié l'affichage de la vitesse mémoire et troquer ces MHz pour les MT/s ou Mega Transfers per Second lesquels retournent une valeur réelle de la vitesse de la RAM. Pour l'heure, le changement ne concerne que la version bêta (22635.3570) de Windows 11. Gageons que cela touche tout le monde prochainement.