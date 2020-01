Vers du stockage aussi rapide que la RAM et 100 fois plus économe en énergie

Une version commerciale encore loin d'être au programme

Lire aussi :

CES 2020 : Thermaltake vous réserve quelques surprises sur son stand au CES



Des applications concrètes pour le futur du PC

Des chercheurs de l'université britannique de Lancaster, ont réussi à mettre au moins de la mémoire flash non-volatile. Aussi rapide que de la mémoire DRAM, ce nouveau type de mémoire flash, baptisé UK III-V, a pour atout principal de consommer seulement 1 % de l'énergie nécessaire à de la mémoire DRAM ou NAND. Autre avantage : il pourrait permettre à nos futurs PC de conserver des données sur la RAM, même une fois éteints.Comme l'indique Tom's Hardware, la mémoire UK III-V, est basée sur un protocole de gravure en 20 nm et se contente d'une toute petite quantité d'énergie (10-17 joules) pour écrire des données. D'après ElectronicWeekly , le temps d'écriture serait d'ailleurs de 5 ns, tandis que le temps de décharge serait cette fois de 3 ns. Des valeurs qui pourraient cependant être revues à la hausse pour gagner encore un peu en efficacité énergétique au sein d'un produit donné.Reste que le développement de ce nouveau type de mémoire n'en est encore qu'à ses prémisses. Le lancement de mémoire vive basée sur cette technologie ne serait ainsi pas d'actualité avant plusieurs années. Cela n'enlève toutefois rien à la performance que représente un type de mémoire non-volatile capable d'égaler la DRAM en vitesse, tout en consommant 100 fois moins.Avoir à disposition un type de mémoire non-volatile aussi capable que de la DRAM présente un intérêt concret, tout particulièrement pour le monde de l'ordinateur personnel. Sur PC, la mémoire créée par les chercheurs de l'université de Lancaster permettrait en effet de conserver les données qui sont actuellement gérées par la mémoire vive (RAM), et ce, même lorsque l'ordinateur est éteint. La reprise d'activité au redémarrage n'en serait que plus rapide puisque ces données n'auraient pas besoin d'être rechargées.Le système pourrait en outre éteindre complètement la RAM en cas de mise en veille afin de réduire encore plus la consommation d'énergie d'un PC. Une application surtout pertinente dans le cas de PC portable. Deux questions restent par contre en suspens avec cette nouvelle mémoire UK III-V : pourra-t-elle supporter aussi bien que la DRAM l'écriture/ré-écriture répétée de données ? Et surtout saura-t-elle s'imposer sur le marché à un prix suffisamment attrayant pour détrôner sa rivale, très solidement enracinée au sein de l'industrie ?