Cette réorientation vers des puces plus lucratives est aussi à mettre en relation avec la concurrence d'entreprises chinoises qui, justement, se sont récemment mis à produire de la DDR4.

ChangXin Memory Technologies (CXMT) et Fujian Jinhua notamment sont ainsi montrées du doigt : on estime qu'elles ont cassé les prix de la DDR4 en les faisant baisser de près de 50 % par rapport aux tarifs pratiqués par les anciens leaders du marché, Samsung, SK Hynix et Micron. Ainsi, la capacité de production de CXMT serait monté à 200 000 wafers mensuels fin-2024 avec un objectif de 300 000 wafers par mois d'ici la fin de l'année.

Pour Samsung, la situation est d'autant plus critique que la firme a mal négocié le virage de la HBM. C'est sa concurrente – SK Hynix – qui a raflé la mise sur ce secteur s'arrogeant près de 70 % de parts de marché et reléguant du même coup Samsung à la seconde place des fabricants mondiaux de RAM. La réorganisation de Samsung devrait lui permettre de se remettre en ordre de marche et, peut-être, faire baisser les prix de la HBM grâce à une augmentation de la production.