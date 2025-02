Ces trois entreprises produisent l'essentiel des puces de DRAM utilisées dans le monde, et leur objectif est très clair : délaisser les DDR3/DDR4 pour se focaliser sur des types de mémoire où il est possible de dégager des marges plus importantes. On pense bien sûr à la DDR5, mais aussi à la HBM.

Alors que la DDR3 et la DDR4 sont de moins en moins demandées, il existe tout de même encore un marché pour ces produits. Le monde de l'entreprise bouge moins vite, et si les marges des fabricants américains/sud-coréens baissent, ce n'est pas seulement à cause d'une réduction de la demande. Non, la montée en puissance d'entreprises chinoises rebat les cartes.

Les deux principaux fabricants chinois, ChangXin Memory Technology et Fujian Jinhua, ont considérablement progressé ces dernières années, et s'il n'est pas encore question pour elles de produire de la DDR5, la DDR4 n'est clairement plus un problème. Plus important encore, elles sont en mesure de produire des puces à moindre coût, réduisant encore la marge des Micron, Samsung et SK Hynix.

Sur ce type de produits en fin de vie, on comprend alors que les sociétés américaines et sud-coréennes ne cherchent plus la confrontation avec les sociétés chinoises. Reste que la montée en puissance de ces dernières devrait rapidement leur ouvrir les portes de la DDR5, et peut-être aussi de la plus rentable de toutes les puces mémoires, la HBM.