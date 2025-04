La troisième place de ce classement est occupée par l'Américain Micron qui détient autour de 25 % de parts de marché alors que le reste – des miettes – est réparti entre divers fabricants parmis lesquels Nanya, Winbond ou encore PSMC.

Nouveau leader, SK Hynix, a considérablement augmenté ses parts de marché au cours des dernières années avec, notamment, une excellente prise en compte des mutations les plus récentes : Counterpoint souligne ici le boom de l'intelligence artificielle et les besoin en mémoire à forte bande passante (HBM) notamment utilisée avec les GPU GB200 de NVIDIA et MI325X d'AMD.