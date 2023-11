Micron prépare de la GDDR7 36 Gbps pour 2026 et de l'HBME4 2Tbps pour 2028 !

Cela dit, la vraie nouveauté en matière de mémoires HBM, c'est l'HBM4 qui devrait arriver chez Micron en 2026. On parle ici d'interface 2048-bit et de bande-passante supérieure à 1,5 To/s par stack. Micron parle déjà de stacks en 12-Hi et 16-Hi pour des capacités de 36 Go et 48 Go. Mieux, l'HBM4E devrait rapidement suivre – dès 2028 – avec 2 To/s pour des stacks dont la capacité est entre 48 et 64 Go.

Évoluant de la sorte, l'HBM restera la mémoire de choix pour tout ce qui touche aux applications les plus gourmandes en bande-passante, avec en tête de liste tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Pour des travaux plus « raisonnables », la GDDR7 sera privilégiée et, fin-2024, nous devrions voir la GDDR7 de Micron.