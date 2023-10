Samsung prévoit la sortie de la mémoire HBM4 courant 2025

« Samsung a produit en masse l'HBM2E et l'HBM3, et a développé la version HBM3E à 9,8 gigabits par seconde (Gbps) que nous commencerons à distribuer aux clients pour continuer à enrichir l'écosystème HP/AI. L'HBM4 devrait être introduite d'ici 2025 avec des technologies optimisées pour une meilleure efficacité thermique en développement tels l'assemblage de film non conducteur (NCF) et la liaison hybride en cuivre (HBC) ».

Vice président exécutif en produit et technologie DRAM chez Samsung, Sang Joon Hwang ne semble pas peu fier des avancées de son groupe, mais il ne détaille pas les caractéristiques techniques de cette HBM4. Nous attendons évidemment les réponses de Micron et SK Hynix.