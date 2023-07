HBM3 Gen 2 : la nouvelle mémoire Micron est la plus rapide au monde ?

La société américaine vient effectivement de préciser que sa HBM3 Gen2 est en cours de livraison à ses clients. Micron souligne que sa mémoire est « la plus rapide du monde » avec un empilement, lui aussi record, de 8 piles pour la capacité de 24 Go. La notion d'empilement est à la base de la technologie HBM et Micron évoque déjà du 12 piles (36 Go) « pour bientôt ».

Cerise sur le gâteau, Micron précise que l'HBM3 Gen2 est sa mémoire la plus efficace marquant un rendement par watt environ 2,5 fois supérieur à ce que pouvait atteindre sa génération précédente, l'HBM2E.