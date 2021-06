SK Hynix présente les specifications de sa mémoire HBM3, jusqu'à 665 Go/s de bande passante

Mais la vitesse ne fait pas tout et SK Hynx le sait. La marque promet donc une amélioration des technologies de dissipation introduites avec sa mémoire HBM2E. Résultat : 14 degrés en moins sur les modules et une dissipation de chaleur améliorée de 36%, promet le groupe sud-coréen.

La capacité maximale de ces nouveaux modules de DRAM ne devrait, par contre, pas évoluer beaucoup par rapport à la mémoire HBM2E — en tout cas pour la première génération attendue l'année prochaine. Dans un premier temps, on y retrouvera donc des dies de 16 Gb pour une capacité de 16 Go. Il est en revanche possible que la densité des modules augmente lorsque les spécifications de la HBM3 seront finalisées par le JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). Il n'est donc pas exclu que cette capacité soit revue à la hausse à moyen terme.

Quant aux premières cartes graphiques éligibles à cette nouvelle mémoire DRAM HBM3 ? Il faut aller chercher du côté des futurs GPU pour serveurs et supercalculateurs de chez AMD, NVIDIA et Intel. WCCFTech cite notamment les designs AMD Instinct, NVIDIA Hopper et Intel Xe-HPC, qui seront parmi les premiers servis.