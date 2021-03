SK Hynix a lancé la production de modules LPDDR5 de 18 Go, voués aux smartphones

Préparez-vous avoir plus de RAM dans votre poche que sur votre ordinateur. Alors que la majorité des PC se contente actuellement de 8 à 16 Go de mémoire vive, la course aux performances sur smartphone résulte à une hausse de plus en plus importante de la quantité de RAM. Si certains smartphones premium montent déjà à 12 ou 16 Go de LPDDR5, les premiers modèles équipés de 18 Go arrivent.