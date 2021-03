ROG Strix GO BT et ROG Cetra II et Cetra II Core : les nouveautés audio gaming signées Asus

Pour accompagner ses ROG Phone 5, ROG Phone 5 Pro et ROG Phone 5 Ultimate, Asus dévoile un trio de nouveaux périphériques audio destinés à vous immerger toujours plus dans vos jeux sur mobile.

Dans ce nouveau line-up, on retrouvera un casque Bluetooth avec ANC, une paire d’écouteurs filaires, également avec annulation de bruit, et des écouteurs jack 3,5 mm plus classiques.

ROG Strix GO BT : un casque Bluetooth avec ANC

Comme son nom l’indique, le ROG Strix GO BT est la déclinaison Bluetooth du ROG Strix GO déjà disponible sur PC via une interface sans-fil 2,4 GHz.

Un casque de type circum-auriculaire qui embarque des transducteurs 40 mm, mais aussi des fonctionnalités d’annulation de bruit active pour une immersion totale.

Sa particularité, par rapport au Strix GO 2,4 GHz, c’est donc une connectivité Bluetooth (codecs aptX). Ce nouveau casque profite d'une nouvelle batterie, et promet cette fois 45h d’autonomie. Il se recharge via un port USB-C. On trouvera évidemment dans la boîte un câble jack 3,5 mm si vous souhaitez l’utiliser en filaire.