Razer annonce les BlackShark V2 et V2X : deux casques gaming taillés pour l'eSport

Le BlackShark V2 s'articule autour d'un nouveau haut-parleur de 50 mm imaginé par Razer, le TriForce Titanium. Le communiqué de presse parle de membranes revêtues de titane et d'une conception permettant « un réglage individuel des aigus, des médiums et des basses, ce qui donne des aigus plus clairs, des médiums riches et des basses puissantes ».



Au-delà du discours marketing, on retiendra que le BlackShark V2 profite de la certification THX Spatial Audio 5.1 / 7.1, d'un micro détachable avec atténuation des bruits et d'une carte son USB. Le casque fonctionne uniquement en mode filaire (USB / 3,5 mm) via un câble speedflex particulièrement souple. Compatible PC, Mac, PS4, Switch, Xbox One et mobiles, le BlackShark V2 accuse 262 grammes sur le balance. Il devrait être dès à présent disponible pour 109,99 euros.

Il est accompagné par un modèle moins ambitieux, le BlackShark V2X commercialisé 69,99 euros. Les hauts-parleurs de ce « petit frère » gardent le titre TriForce, mais perdent le titane au passage. La spatialisation 7.1 reste de mise, mais la certification THX n'est plus au menu et le casque perd surtout la carte son USB et ne fonctionne plus qu'en jack 3,5 mm. Le BlackShark V2X reste heureusement multiplateforme et se montre sensiblement plus léger que son grand frère à 240 grammes.