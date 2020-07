Logitech G décline son casque Pro X en version Wireless Lightspeed

Conservant les grandes qualités du Pro X sorti l’an passé à la même époque, cette nouvelle version embarque la fameuse technologie Lightspeed. Une connectivité wireless stable et efficace, comme nous avons pu le constater au travers de divers tests, qui équipe les périphériques sans fil de la marque via un récepteur USB-A 2.4 GHz. Logitech G annonce une portée pouvant atteindre 13 mètres via ce dongle.

Sans fil signifie aussi obligatoirement batterie et autonomie. Sur ce point, nous n’avons pas pu glaner de détails techniques à propos de la batterie, mais elle offrirait une endurance d’environ 20 heures, une valeur qui reste dans la moyenne pour un casque gaming sans fil. Notons toutefois que le casque est équipé d’un connecteur USB-C pour la recharge, un bon point puisque cela promet une charge relativement rapide.