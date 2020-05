Le Logitech G915 passe au tenkeyless

Le clavier ultra-fin gagne ici considérablement en compacité, mais se passe pour cela de ses touches G et de son pavé numérique.

À peine un an après son lancement, le luxueux clavier G915 Lightspeed de Logitech revient dans une version TKL !

G915 TKL : Logitech à l'écoute des joueurs



Incontestablement l'un des claviers gaming haut de gamme les plus réussis, le G915 Lightspeed et le G815 (sa version filaire) nous ont séduits l'an passé avec leur design ultra-fin sophistiqué et élégant.