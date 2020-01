Logitech lance un nouveau clavier ergonomique, l'ERGO K860

Un clavier « nouvelle vague »

Un clavier sans-fil (et sans batterie)

Source : NeoWin

Un nouveau clavier pensé pour réduire la tension musculaire, notamment au niveau des avant-bras et des poignets.Soucieux de proposer des accessoires toujours plus ergonomiques, Logitech annonce son nouveau clavier ERGO K860. Un modèle conçu pour améliorer la posture de l'utilisateur et réduire la tension musculaire.Pour cela, Logitech propose un clavier scindé en deux parties, avec un design incurvé (en forme de vague) plutôt étonnant. À cela s'ajoute un repose-poignet à placer à l'avant du clavier que l'on peut d'ailleurs surélever en cas de besoin.Logitech est formel, la conception de son clavier ERGO K860 permet d'offrir «».Le constructeur ajoute : «».Un clavier ERGO K860 qui se connecte sans le moindre câble à l'ordinateur, via la magie du Bluetooth (et un dongle USB). Le tout est animé par deux piles AAA, ce qui décevra sans doute les amateurs de claviers rechargeables, mais Logitech promet tout de même une autonomie de deux ans.À noter que ce nouveau Logitech ERGO K860 est compatible PC et Mac, et qu'il ne dispose d'aucune fonction de rétroéclairage.À l'heure actuelle, le clavier est proposé aux Etats-Unis, au tarif de 129,99 dollars. Bonne nouvelle pour vos poignets, il devrait arriver prochainement en France.