Un module sans fil est même disponible pour ceux qui veulent jouer sans aucune contrainte des heures durant (jusqu'à 172 heures d'autonomie annoncée). Le kit débute à 190€ sur le configurateur de Corsair et l'addition peut vite grimper si vous ne contrôlez pas votre passion pour l'informatique et le jeu. Petite précision, le kit peut être livré pré-assemblé, mais ce serait un peu comme commander des Lego déjà montés, non ? À assembler sans péril, on triomphe sans gloire.