Asus lance le ROG Falcata, un nouveau clavier gamer qui devrait séduire quelques gamers, mais qui adopte un look assez clivant, c'est peu de choses de le dire, il y aura d'un côté les pour et de l'autre, les contre. Ici, il y a d'un côté, la droite, et de l'autre la gauche, le clavier se scinde en effet en deux au besoin, ce qui est assez original. Nonobstant des caractéristiques techniques très intéressantes, ce modèle devrait toutefois trouver son public, on va se le dire, parce que c'est Asus ROG.