Corsair joue la finesse avec le K100 Air, son nouveau clavier mécanique de jeu

Le constructeur promet une autonomie de 50 heures avec rétroéclairage activé (ou 200 heures sans), tandis que ce dernier peut toujours être personnalisé via le logiciel iCUE. Même chose pour les profils et les macros (quatre touches dédiées sont de la partie au-dessus du pavé numérique). Ces touches peuvent aussi servir pour alterner d'un appareil Bluetooth à un autre. On retrouve également des touches multimédia et une molette de volume, tandis que les différents indicateurs et voyants sont regroupés en haut au centre.