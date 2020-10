Corsair annonce la KATAR PRO WIRELESS, sa nouvelle sans-fil pour joueur

De petite taille (115,8 x 64,2 x 37,9 mm) et d'un look sobre (pour une souris gamer tout du moins), la KATAR PRO Wireless de Corsair semble s'annoncer comme une valeur sûre. Facturée 49,99 €, la souris sans-fil fonctionne avec des piles AA (le constructeur annonce 135 heures d'autonomie maximum) et ne pèse que 96 grammes sur la balance.

Compatible Bluetooth et avec la technologie sans-fil maison SLIPSTREAM (via un dongle), pour profiter des meilleures performances, la KATAR PRO Wireless est équipée d'un capteur 10 000 DPI.

On retrouve sous la molette un bouton permettant de changer de sensibilité à la volée, via des profils enregistrés dans le périphérique ; deux boutons programmables se trouvent sur le côté gauche de la souris. Elle n'est donc pas complètement ambidextre, malgré son design symétrique pensé pour être utilisé à pleine main ou du bout des doigts. Bien évidemment branchable via USB et compatible avec le logiciel maison iCUE, le terminal de Corsair est également doté d'un outil permettant d'alterner entre des modes « performances » ou « économie d'énergie ».