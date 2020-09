ROCCAT Burst Pro : une souris symétrique, ultra-légère, avec switches optiques

Les principales innovations concernent cependant la Burst Pro. Si les deux souris sont équipées d’interrupteurs optiques Titan, une référence ayant signé son entrée dans la compétition avec les nouveaux claviers Vulcan Pro et TKL Pro, la Burst Pro se démarque sur plusieurs points.



D’abord par sa coque translucide, sous laquelle on aperçoit la structure en nid d’abeille lorsque l’éclairage AIMO est actif, pour un résultat unique jusque-là. La Burst Pro embarque également de nouveaux patins PTFE pur traités thermiquement et « ajustés au préalable ». On ne sait pour l’heure pas vraiment ce que tout cela signifie et nous attendrons un éventuel test pour en savoir plus.



Enfin, on y retrouve un câble PhantomFlex, dont l’objectif est de nous faire oublier que notre souris est physiquement connectée à notre machine. Encore une fois, il sera nécessaire de juger s’il est à la hauteur de ses ambitions. Concernant le capteur, nous avons le droit au PMW3331 pour la Burst Core (8 500 dpi, 35 G, 300 ips) et un capteur Owl-Eye qui n’est autre que le PMW3389 (16 000 dpi, 50 G, 400 ips) pour la Burst Pro.

Source : communiqué de presse