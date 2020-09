Roccat dévoile trois casques gaming, ses premiers depuis son rachat par Turtle Beach

Roccat vient de dévoiler sa toute nouvelle gamme de casques gaming, une première à plus d’un titre : premiers casques à être lancés depuis l'acquisition de la marque par Turtle Beach, Roccat signe aussi ici l'introduction du wireless dans sa gamme.

Voilà déjà plus d’un an que les Californiens de Turtle Beach se sont offert le spécialiste allemand des périphériques gaming. Nous attendions depuis de voir les fruits de cette collaboration entre les deux sociétés, et cela sera possible très prochainement, avec la sortie de la gamme Elo, et de trois casques gaming et wireless.