Terminons en évoquant Synapse 4. Le logiciel compagnon des périphériques Razer arrive dans une nouvelle version qui en fait toujours plus. Surtout, Razer annonce que Synapse 4 est 30 % plus rapide que son prédécesseur et améliore la stabilité du système grâce à une nouvelle architecture multithread. L'ajout le plus intéressant est néanmoins Snap Tap. Cette option permet de prioriser la dernière entrée de deux touches sélectionnées, sans qu'il soit nécessaire de relâcher la touche précédente, très utile pour les déplacements latéraux en jeu, par exemple ! On apprend que Snap Tap ne sera désormais plus disponible uniquement sur le clavier Razer Huntsman V3 Pro, mais sur toute une gamme de claviers via Synapse 4, et y compris sur certains laptops Razer Blade.