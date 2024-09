Les présentations avec la série RS ont débuté avec le moyeu de volant RS Logitech G, qui se connecte à n'importe quelle base à entraînement direct signée Logitech. Le moyeu se distingue par son mécanisme de libération rapide (enfin ! à nouveau) pour autoriser le changement très simple de volant. Le moyeu dispose de commandes de vitesse dont on peut ajuster la position, et que l'on peut aussi retirer si l'on utilise le levier de vitesse et le frein à main RS.

Logitech a ensuite orienté sa présentation sur les volants en eux-mêmes. Deux modèles sont ainsi lancés simultanément : le volant de course RS et le volant rond RS. Le premier est fait d'un matériau TPE avec motif piqueté et microtexturé, pour une bonne respirabilité, tandis que le second, plus classique dans sa forme pour un modèle Logitech, dispose de cuir de silicone. Les deux volants sont livrés avec les accessoires nécessaires à leur fixation au moyeu.