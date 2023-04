Thrustmaster bielle contre bielle avec Ferrari pour un volant ultra ambitieux

Le tout est proposé grâce à un kit auquel il faut ajouter le pédalier, mais qui vient simplifier le choix de la roue et profite d'une large distribution. Thrustmaster évoque des précommandes et une sortie en Europe (15 mai-14 juin), en Australie (5 juin-5 juillet) et en Amérique du Nord/Royaume-Uni (12 juin-12 juillet) avant un lancement dans le reste du monde « courant 2023 ».

Le T818 Ferrari SF1000 Simulator se repose sur la technologie direct drive pour une transmission sans intermédiaire, un meilleur ressenti et davantage de puissance. Au total, on profite de 25 boutons de contrôle, de nombreuses informations grâce à l'écran 4,3 pouces et d'une qualité de fabrication de haut niveau pour cette réplique au 1:1 du volant de la monoplace SF1000.