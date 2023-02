Après le volant de course et le pédalier, Logitech propose désormais le cockpit ! La facture va être salée

Le cockpit signé Logitech se veut largement ajustable, de manière à convenir au plus grand nombre. On peut ainsi l'incliner vers l'avant ou l'arrière, le monter, le baisser, avec en prime un système de soutien des lombaires.

Doté d'une structure en acier et en carbone, le siège Playseat Trophy Logitech G Edition affiche un poids de 17 kg et peut accueillir des pilotes de 2,20 mètres et de 163 kg au maximum.