Thermaltake et Porsche dévoilent l'Argent E700, un siège gamer pour un look de grand méchant des années 80

Christian Schwamkrug, directeur du design et directeur général adjoint du Studio F. A. Porsche, déclare : « Le nouveau fauteuil Argent E700 Real Leather Gaming Chair est plus qu'un simple fauteuil de jeu - notre objectif était de trouver l'équilibre parfait entre une ergonomie raffinée, un confort convaincant et une esthétique exceptionnelle. Le résultat de cette collaboration avec Thermaltake défie toute catégorisation : c'est à la fois une chaise de jeu sportive et une chaise de bureau avancée, exécutée de la meilleure façon possible. »